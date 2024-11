MOTORISTA MORRE APÓS TOMBAMENTO DE CARRETA DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL NA BR-406

O motorista de uma carreta de transporte de combustíveis morreu após o veículo tombar, na noite desta segunda-feira (11), em João Câmara, no interior do Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso aconteceu no quilômetro 113 da BR-406 por volta das 22h15. O corpo do condutor ficou preso às ferragens.

Com o tombamento, houve vazamento da carga de combustível, que é considerado produto perigoso por ser inflamável.

Até a manhã desta terça-feira (12) a via seguia parcialmente interditada com trabalho de limpeza do material que vazou. O trânsito funcionava no sistema pare e siga na região.

As possíveis causas do acidente não foram informadas até a última atualização desta reportagem. A polícia também não informou a identificação da vítima.

