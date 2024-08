MOZANIEL REALIZA ADESIVAÇO COM A MILITÂNCIA DO PROGRESSISTA EM BAIXA DO MEIO

O candidato a prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (Progressista), realizou na manhã deste sábado (24), um grande adesivaço com a nação azul. Foram carros, motos, carroças adesivados para demonstrar o desejo de mudança.

A mobilização politica foi realizada no comitê azul, próximo ao mercado público da comunidade, e contou com a presença do candidato a prefeito Mozaniel, e a vice, Diva Araújo, e os vereadores da coligação. Mozaniel cumpre agenda durante semana com a militância.

Veja em vídeo um resumo do adesivaço do Progressista: