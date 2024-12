MPRN DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA GRUPO SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS E DE MONITORAR POLICIAIS

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta quarta-feira (18) a operação Lei e Ordem IV, com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Angicos. O grupo investigado tem por prática monitorar a rotina de policiais da cidade através de áudio, fotos e vídeos em aplicativos de troca de mensagens.

A operação Lei e Ordem IV contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão nas residências de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e formação de organização criminosa. Dois dos investigados foram presos em flagrante por atirarem nos policiais no momento do cumprimento dos mandados.

Nas investigações, o MPRN já levantou evidências que corroboram a atuação dos suspeitos. Em redes sociais, os envolvidos com os crimes ostentam símbolos característicos da facção criminosa a que pertencem, exibem armas e fazem apologia à atividade ilícita, reforçando os indícios de suas participações em práticas delituosas que comprometem a segurança pública na região de Angicos.

A operação apreendeu drogas, armas, dinheiro e aparelhos de telefonia celular. O material apreendido será analisado pelo MPRN para tentar se chegar a outros integrantes da organização criminosa e o cometimento de outros delitos.