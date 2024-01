MPRN LANÇA PROCESSO SELETIVO PARA RESIDENTE EM TI

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) lançou um processo seletivo para residente em Tecnologia da Informação (TI). As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 10h do dia 2 de fevereiro de 2024 até as 14h do dia 16 de fevereiro de 2024, horário de Brasília. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma virtual através do formulário disponível AQUI.

A seleção oferta quatro vagas imediatas para residente, sendo três para a área de Desenvolvimento de Sistemas e uma para a área de Infraestrutura, Redes e Segurança. Além disso, haverá classificação para efeito de formação de cadastro de reserva. O MPRN reservou 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pessoas autodeclaradas negras.

O residente em treinamento em serviço receberá uma bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil. Além disso, quando estiver em regime de trabalho presencial, o residente receberá auxílio-transporte pago em dinheiro. Este auxílio é equivalente ao valor de duas passagens de transporte coletivo por dia em Natal, proporcional aos dias efetivamente estagiados.

Para participar da seleção, o candidato deverá comprovar, no período da inscrição, ter colado grau no curso da área de TI. Caso não possua ou não tenha recebido o diploma de conclusão do curso de Tecnologia da Informação, poderá se inscrever mediante apresentação de declaração ou documento equivalente, expedido pela instituição de ensino.

Para concorrer a Desenvolvimento de Sistemas, os candidatos devem ter formação em uma das seguintes áreas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, ou Bacharelado em Sistemas de Informação. Já para Infraestrutura, Redes e Segurança as formações exigidas são as mesmas já citadas com o acréscimo de Tecnologia em Redes de Computadores.

A seleção consiste em três etapas, sendo a 1ª de análise das inscrições. Apenas quem comprovar os requisitos passa para a etapa seguinte, que consiste em uma prova com notas de 0 a 10. Estarão habilitados para prosseguir para a etapa 3, que consiste em uma entrevista, aqueles que obtiverem, no mínimo, nota 6 na segunda etapa.

Fonte: MPRN