MPRN, TRE/RN E MPF/RN CONHECEM ESTRUTURA DE SEGURANÇA MONTADA PARA AS ELEIÇÕES

A estrutura montada pela segurança pública para as eleições municipais de 2024 foi apresentada a representantes do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) e Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN). A visita de cortesia aconteceu nesta terça-feira (1º) no Gabinete de Gestão Integrado montado na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), em Natal.

Na reunião, o secretário da Segurança Pública, Coronel Araújo, apresentou o planejamento estratégico da segurança pública para a Operação Eleições 2024. Mais de 12 mil homens e mulheres que compõem as forças de segurança pública do Estado serão empregados na Operação Eleições 2024. Além de todos os efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Técnico-Científico de Perícia, também participarão do esquema de segurança pública os policiais penais, servidores estaduais que são ligados à Secretaria da Administração Penitenciária.

“Estamos em um ano de eleição municipal, que é um processo que tem realidades diversas em cada município. Então, conhecer essa estrutura, ver o que as forças de segurança montaram para esse momento permite que possamos alinhar esforços no sentido de promover um processo eleitoral tranquilo”, registrou a procuradora geral de Justiça, Elaine Cardoso. No trabalho de monitoramento, as forças de segurança irão utilizar sistemas desenvolvidos em colaboração com o MPRN e dados em tempo real da Justiça Eleitoral.

“Esse primeiro contato com as forças de segurança estaduais é de suma importância pois permite que a Justiça Eleitoral possa chegar a todo e qualquer recanto do estado e garantir uma eleição tranquila e pacífica já que nós estamos falando de uma eleição municipal”, registra a procuradora Eleitoral Clarisier Azevedo.

Durante a visita, a governadora, professora Fátima Bezerra, colocou as forças de segurança que atuam no estado à inteira disposição do Poder Judiciário. “Tenho certeza que todos os homens e mulheres que compõem as forças de segurança pública do Estado estarão empenhados em garantir a maior tranquilidade possível no pleito de domingo. Temos todas as condições de garantirmos segurança e paz pública neste momento importante para a nossa democracia”, destacou a governadora, por telefone, ao anunciar quase R$ 10 milhões em diárias operacionais para os agentes e policiais que trabalharão no fim de semana de eleição.

Também estiveram presentes Rodrigo Pessoa de Morais, Ouvidor do MPRN, e Juliana Monte, Assessora da Presidência do TRE, o comandante-geral da PM, coronel Alarico Azevedo, a delegada-geral, Ana Claudia Saraiva, e o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, coronel Kleber Macedo.

MPRN