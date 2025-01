GUAMARÉ É PRATA OCUPANDO 2º LUGAR EM ARRECADAÇÃO DE ICMS EM JANEIRO DE 2025

Em janeiro de 2025, os municípios do interior do Rio Grande do Norte se destacaram na arrecadação de ICMS, com Mossoró liderando a lista, seguida por outras cidades que mostram um bom desempenho fiscal.

A arrecadação de ICMS, que é um dos principais tributos estaduais, reflete a atividade econômica das cidades, principalmente no setor de comércio e indústria.

A cidade de Mossoró, maior do interior do estado, obteve R$ 17,5 milhões em arrecadação, consolidando sua posição como o município mais expressivo nesse aspecto. Guamaré, que tem se destacado pela produção de petróleo, ficou em segundo lugar com R$ 10,3 milhões. Macau, conhecida pelo seu setor de sal, aparece em terceiro com R$ 5,9 milhões.

O ranking dos dez municípios com maior arrecadação de ICMS no interior do estado ainda conta com cidades como Serra do Mel (R$ 4,8 milhões), Areia Branca (R$ 4,1 milhões) e Baraúna (R$ 4,1 milhões), todos com arrecadações consideráveis, que refletem as atividades econômicas locais.

Confira a lista completa dos dez primeiros colocados:

Mossoró – R$ 17,5 milhões

Guamaré – R$ 10,3 milhões

Macau – R$ 5,9 milhões

Serra do Mel – R$ 4,8 milhões

Areia Branca – R$ 4,1 milhões

Baraúna – R$ 4,1 milhões

Assú – R$ 4,0 milhões

Alto do Rodrigues – R$ 2,5 milhões

Touros – R$ 2,4 milhões

Apodi – R$ 2,3 milhões

Esses números demonstram a importância desses municípios na economia estadual e destacam como setores específicos, como a indústria de petróleo, sal e comércio, contribuem de maneira significativa para a arrecadação do ICMS.

A gestão eficaz dessas cidades tem garantido a manutenção de sua relevância econômica e fiscal, representando uma parte importante da receita do Estado do Rio Grande do Norte.