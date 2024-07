NA CAMINHADA DA ESPERANÇA: NETO VAQUEIRO E FAMÍLIA ADEREM AO PROJETO DE ADRIANO DIÓGENES

A noite desta quarta-feira (10) na comunidade do Assentamento Umarizeiro, zona rural de Guamaré, foi bastante movimentada com a presença do pré-candidato a prefeito pelo o Podemos, Adriano Diógenes.

Ele visitou alguns amigos na comunidade, mas quando chegou à casa de Sandoval Neto, mas conhecido por Neto Vaqueiro, a prosa só terminou quando o galo cantou. Entre um cafezinho e outro, o bom bate-papo e os argumentos que prometem mudar Guamaré encantou o homem que qualquer técnico queria em seu time.

Neto Vaqueiro é um homem conhecido e muito querido na comunidade de Umarizeiro e Baixa do Meio, dono de muitas amizades, formador de opinião nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, defensor das causas sociais, um soldado de linha de frente quando o assunto é lutar pelo povo.

Após ele e sua família ouvir e ser ouvida por Adriano, Neto Vaqueiro declarou seu apoio ao projeto político do baixinho, dizendo:

“Está ao lado de Adriano é está ao lado do povo. Me somo aos combatentes do Podemos que irão resgatar Guamaré das cinzas. Adriano é homem simples, sem vaidade, mas, acima de tudo, preparado para governar Guamaré. Estou com Adriano, Tiago de Berg e o povo. Juntos nós Podemos!”.

Adriano continua em sua caminhada, não tem se cansado e parado um só dia, visitando amigos, apresentando seus projetos, entusiasmando cada cidadão e famílias esquecidas e cedentes por dias melhores.

A caminhada de esperança para o futuro melhor não para!