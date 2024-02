NÃO DÁ PRA APAGAR: A IMPORTÂNCIA DE HERMANO NA RECONSTRUÇÃO DA RN 401

Já dizia Millôr Fernandes: “viver é desenhar sem borracha”. Isso explica muito do que fazemos e o que o tempo ou as pessoas não podem apagar. Nossos atos, gestos e ações não se aniquilam e nem são devorados pelos injustos.

Após vários anos de dedicação, o ex-prefeito Hélio Willamy resolveu descartar o Deputado Estadual Hermano Morais do seu ciclo de amizade e político, o rompimento inesperado e histórico, inaugurou o círculo de relacionamento a portas fechadas com o também Deputado e Presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira.

Hermano e Guamaré foram recíprocos durante muito tempo, um contribuindo para o outro. Um perseguia os interesses da cidade, enquanto a cidade retribuía sua dedicação com voto na urna. É impossível esquecer que a obra da reconstrução da RN 401 é fruto da luta incessante de Hermano Morais, que bateu diversas vezes ao longo de seu mandato às portas da Governadoria e do DER em busca de uma solução definitiva.

Em todos os encontros destinados a discussão da reconstrução da RN, Hermano se fez presente, acompanhando e abrindo portas para o prefeito de Guamaré e suas lideranças políticas. O deputado Hermano sempre usou seu prestígio no Parlamento e no Executivo e, por isso, não era necessário ao prefeito ou qualquer outro político da cidade: agendar, esperar, pernoitar na capital do Estado.

Na Assembleia Legislativa, agiu diuturna e decisivamente nos assuntos mais sensíveis, sempre afirmando: “o pleito da reconstrução da RN 401 é justo e urgente, merecendo total acolhida por parte desta Casa, e, rápida providência por parte dos agentes públicos responsáveis, aos quais se destina o presente requerimento”.

Hoje a RN 401 está sendo recuperada, por invenção incansável deste homem simples e de bom coração. Hermano sempre disse em seus discursos na tribuna e no gabinete da governadora que a RN 401: “é de suma importância como via de integração entre a BR 406 e o Município de Guamaré. Que se se trata de um trecho com aproximadamente 20 km de extensão, que encontra com a malha asfáltica danificada, pela ação das últimas chuvas e amplo trânsito de veículos de grande porte que trafegam até Refinaria Clara Camarão”.

Os políticos e suas memórias curtas. O prefeito Arthur Teixeira e o ex-prefeito Hélio Willamy hoje esquecem as reuniões que Hermano intermediou, não foram gratos, nem aplaudiram ou agradeceram o esforço do Deputado. Passaram uma borracha nas idas e vindas a Brasília em defesa do interesse de Guamaré.

Foi vexatório o tratamento dispensado a Hermano na cerimônia de expedição da ordem de serviço. O desprezo escorria no canto da boca de Hélio, que não deu a mínima ao deputado que a cidade passou a confiar por defesa dele. Já dizia meu avô que infelizmente a metade de um amigo é a metade de um ingrato. Assim, Hermano de Morais engrossa a fila dos enganados e descartados.

A população do munícipio reconhece o trabalho incansável de Hermano em prol da reconstrução da RN 401. Resta daqui pra frente levantar a cabeça, sacudir a poeira dos pés e continuar trabalhando na AL pelo o RN e por Guamaré.

Trabalhar pela cidade que o povo ajudou a se reeleger por duas vezes, e o batizou como o deputado de Guamaré por tudo que já fez e continuará fazendo, independente da mudança da nuvem politica que Hermano não se atentou que, hora está de um jeito, você olha de novo e já mudou.