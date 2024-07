NÃO É BIJUTERIA, É JOIA! O LOCUTOR DAS MULTIDÕES ESTÁ COM ADRIANO, LEANDRO, E A NAÇÃO VERDE

Doutor Vladimir Câmara, conhecido por Bodão, é um locutor de primeira linha, que conquistou com seu trabalho ao longo dos anos, muitos amigos e admiradores, fruto do seu talento e poder de mobilização, usando sua potente voz move a militância como poucos, se destacando como maior expoente nesse seguimento nas campanhas políticas do município de Guamaré, região do Mato Grande e Salineira.

Um locutor que expressa o sentimento do povo e que sente a dor do mais humilde, motivos que moveram sua decisão e anuncio de apoio a Adriano Diógenes, a Leandro Felix, e a nação verde.

O locutor das multidões, do sangue e da alma, simpático e despido de vaidade chegou, chegando, e foi recebido e aclamado por uma multidão vestida de verde no ultimo sábado, 27 na convenção do Podemos.

“Cheguei minha joia, meus amigos, Bodão está ao lado de Adriano, Leandro e do povão. Vem, vem, vem, alôooo nação verde e branca, chegamos para somar a mudança que a cidade tanto precisa, e juntos estaremos nas ruas com a nação verde para mudar Guamaré”. comentou.

NOTA DO BLOG

O locutor Bodão é um cara diferenciado, não é atoa que este homem do povo é conhecido em Guamaré no RN como o locutor das multidões. Uso como empréstimo as palavras de Tamara Nobrega ao dizer: “pode copiar, desejo que faça até melhor, mas original a nunca será. Autenticidade se faz não se imita”.

Parabéns minha joia!