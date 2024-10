NELTER COBRA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DO HOSPITAL WALFREDO GURGEL

O deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) levou ao plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (22), a situação de profissionais terceirizados do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal. Os funcionários terceirizados daquela unidade de saúde paralisaram suas atividades, na manhã de hoje, reclamando da falta de pagamento de salários, de férias e de vale alimentação.

“Quem trabalha precisa receber o seu dinheiro”, cobrou Nelter, afirmando que a governadora Fátima Bezerra deveria ter levado o presidente Lula (PT), durante sua estadia em Natal, na última semana, para conhecer de perto a situação do Walfredo Gurgel e como o povo é tratado naquele Hospital, que, na atualidade, é a maior unidade de saúde do Estado do Rio Grande do Norte.

Ainda em suas colocações, o parlamentar também ironizou eventos realizados pela campanha da candidata petista à Prefeitura do Natal, Natália Bonavides. Na oportunidade, Nelter sugeriu a realização de um “piseiro” pelos petistas, no Walfredo Gurgel, para que os correligionários da governadora Fátima Bezerra (PT) conheçam a real situação do Hospital, onde, segundo o deputado falta de tudo: salários dos terceirizados, cirurgias e exames.