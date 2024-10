NELTER QUEIROZ AMPLIA BASE PARA 12 PREFEITOS E CELEBRA VITÓRIA DE OUTROS 7 GESTORES

Após o encerramento do pleito eleitoral, no último domingo (6), o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB), que participou do processo em 35 municípios potiguares, celebra a vitória de 19 prefeitos eleitos, sendo 12 integrantes de sua base e outros 7 apoiados por suas lideranças em municípios das regiões Seridó, Vale do Açu, Salineira, Mato Grande, Médio Oeste e Alto Oeste Potiguar.

Com oito prefeitos reeleitos que já eram ligados à sua base de apoio – Iogo Queiroz (Jucurutu), Darkinha (Triunfo Potiguar), Bibi de Nenca (Campo Grande), Ivanildinho (Timbaúba dos Batistas), Jackson Dantas (São José do Seridó), Joaquim de Medeirinho (Cruzeta), Jane Maria (São Vicente) e Inácio Macedo (Tenente Laurentino Cruz) -, Nelter Queiroz também ajudou, diretamente, na eleição dos prefeitos Antonimar (Olho D’Água do Borges), Canindé da Farmácia (São Rafael), Claylton de Otton (Santana do Matos) e Drª. Raquel (Alto do Rodrigues).

Através de seus aliados, o deputado igualmente colaborou nas vitórias dos prefeitos de Caicó, Dr. Tadeu; de Florânia, Galo; de Carnaúba dos Dantas, Kleyton Dantas; de Angicos, Pinheiro Neto; de Touros, Pedro Filho; de Antônio Martins, Jéssica Iris; e de Messias Targino, Arthur Targino.

“Nosso partido é o partido do trabalho, da atenção, da humildade, do gesto, da união e do Rio Grande do Norte!” comemorou Queiroz durante pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Na ocasião, o parlamentar também registrou sua participação nas eleições de Assú, Afonso Bezerra, Bodó, Carnaubais, Cerro Corá, Currais Novos, Equador, Guamaré, Ipueira, Itajá, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Lagoa Nova, Ouro Branco, Paraú e Patu, onde prestou solidariedade aos seus parceiros que foram candidatos a prefeito e a vice, nestes municípios, mas que não obtiveram êxito.