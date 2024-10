NELTER QUEIROZ APELA POR MELHORIAS NA SAÚDE PÚBLICA DO RN

Em um apelo veemente na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Nelter Queiroz (PSDB) chamou a atenção para a “crise na saúde pública estadual”, destacando as dificuldades enfrentadas pela população mais carente do Rio Grande do Norte. O parlamentar relatou um episódio recente em que uma criança, precisando de um leito de UTI, só conseguiu atendimento no Hospital Infantil Varela Santiago após sua intervenção pessoal. Para Nelter, essa situação “evidencia uma lacuna no sistema de saúde, que prejudica a população mais vulnerável e demanda respostas imediatas do governo estadual”, observa ele.

Além de ressaltar a demora nos repasses de recursos estaduais à saúde, Nelter criticou a cobrança do governo por prestações de contas adicionais, o que, segundo ele, impede a continuidade de serviços essenciais para crianças no estado. “Esse tipo de exigência reflete diretamente no atendimento às crianças do RN”, declarou, enfatizando a urgência de apoio governamental.

O deputado também aproveitou o momento para prestar solidariedade ao prefeito de Parelhas, Dr. Thiago Almeida, que tem enfrentado críticas após os problemas enfrentados por pacientes em recente mutirão de cirurgias de catarata na cidade. O parlamentar defendeu o gestor, elogiando-o como um “médico e político íntegro, trabalhador e honesto, que foi eleito com quase 80% dos votos”, disse.