NELTER QUEIROZ CELEBRA CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE CORTEZ PEREIRA

O centenário de nascimento de Cortez Pereira, ex-governador do Rio Grande do Norte, foi registrado pelo deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) durante a sessão da Assembleia Legislativa do RN desta quinta-feira (17).

“Nosso mandato faz essa justa homenagem a esse ilustre curraisnovense, em nome de José Lins e toda população de Currais Novos”, afirmou.

José Cortez Pereira de Araújo (Currais Novos, 17 de outubro de 1924, 21 de fevereiro de 2004), mais conhecido como Cortez Pereira, foi um agropecuarista, professor e político brasileiro filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Foi o 42.º governador do Rio Grande do Norte, além de deputado estadual, senador e o 4.º prefeito de Serra do Mel.