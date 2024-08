NELTER QUEIROZ CHAMA ATENÇÃO PARA COMUNIDADES PREJUDICADAS COM OBRAS DO PATAXÓ

Em pronunciamento realizado durante a sessão plenária desta quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Nelter Queiroz (PSDB) destacou a questão das comunidades que vivem no entorno do Açude Pataxó, em Ipanguaçu. O deputado afirmou que os agricultores estão passando dificuldades e aguardam a realização do serviço de recuperação do sangrador do reservatório.

“Deixo minha solidariedade ao povo de Ipanguaçu, pequenos e médios proprietários e pescadores, pois o Igarn abriu as comportas do reservatório para fazer o serviço de recuperação no sangrador do açude e neste meio tempo as obras ainda não foram realizadas”, lamentou o deputado.

O parlamentar afirmou que os agricultores e pescadores estão cobrando providências e um posicionamento. “A água já baixou bastante, situação que prejudica bastante as comunidades de Santa Quitéria, Barra, São Miguel, Pataxó, Timbaúba e Mundo Novo, dentre outras”, afirmou.

CONVOCAÇÃO

Atendendo clamor da Comissão de Aprovados do Concurso Público da Prefeitura Municipal do Assú, o parlamentar também leu documento intitulado “Carta Aberta”, que cobra a investidura destes profissionais aprovados nos respectivos cargos existentes na Secretaria Municipal de Educação de Assú.