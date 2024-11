NELTER QUEIROZ DEFENDE MELHORIAS NAS ESTRADAS DO RN

O tema da má conservação das estradas do RN foi novamente debatido pelo deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (6). O parlamentar fez um apelo para que o Governo do Estado dê celeridade às obras em andamento.

De acordo com Nelter, a atual gestão estadual está concluindo seu sexto ano, o que não justifica as estradas estarem sem boas condições de tráfego. Para ilustrar sua colocações, Nelter apontou a situação da RN-118, entre Jucurutu e a BR-304 via São Rafael; do trecho rodoviário que compreende o município de Jucurutu até a BR-304 via Santana do Matos; do trecho rodoviário que compreende os municípios de Assú, Carnaubais e Porto do Mangue; e do trecho rodoviário que compreende a RN-086 entre a BR-427 e o município de Ouro Branco.

“Aonde você anda é a população reclamando das estradas”, disse Nelter, relembrando de pronunciamento recente, também realizado na Assembleia, sobre publicação realizada pelo Governo do Estado, no Diário Oficial do Estado, ordenando a paralisação das obras de recuperação das rodovias.

“Estamos chegando ao final do ano e se aproximando o início do sétimo ano da gestão da governadora, e as estradas não são concluídas”, reclamou. Em sua fala, Nelter Queiroz também voltou a criticar os muitos anúncios feitos recentemente pelo Governo Federal, em benefício do Governo do Estado, mas que não se concretizam.