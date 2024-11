NELTER QUEIROZ DESTACA CELEBRAÇÃO DOS 85 ANOS DA DIOCESE DE CAICÓ

As celebrações pelos 85 anos de criação da Diocese de Caicó foram destacadas no pronunciamento do deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) durante seu discurso, na sessão plenária da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (26). Na oportunidade, o parlamentar apresentou Voto de Congratulações com a Diocese em questão.

“Nosso mandato se junta às demais homenagens direcionadas à Diocese de Caicó, em virtude da celebração de seus 85 anos de criação, […]. A Diocese de Caicó cumpre destacado serviço pastoral e social em toda nossa região Seridó, afirmação que se comprova pela grandiosidade das celebrações de seus 85 anos de criação.”, afirmou o parlamentar.

Ainda em seu Voto, Nelter Queiroz também colocou seu mandato à disposição da Diocese de Caicó, na pessoa do Reverendíssimo Padre Edson Medeiros, atual administrador Diocesano, para que possa fortalecer a atividade pastoral desenvolvida pela Diocese na região Seridó.