NELTER QUEIROZ RETOMA COBRANÇA POR MELHORIAS NAS ESTRADAS DO RN E CRITICA FECHAMENTO DE AERÓDROMOS

O deputado Nelter Queiroz (PSDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (11), para mais uma vez denunciar a situação das rodovias estaduais. Na oportunidade, o parlamentar também pontuou a situação dos aeródromos de Assú, Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros que estão fechados.

“Enquanto tiver voz e mandato, falarei quantas vezes for necessário sobre a péssima situação das estradas do nosso RN, cobrando da governadora Fátima e sua equipe melhorias nas vias que cortam o nosso estado”, criticou o parlamentar, pontuando a necessidade da realização de serviços entre Santana do Matos e a BR-304 (RN-041), Currais Novos e Lagoa Nova (RN-041), Currais Novos, São Vicente e Florânia (BR-226), e entre Assú e Carnaubais (RN-016).

Queiroz também lamentou o fechamento dos aeródromos de Assú, Caicó, Currais Novos e agora de Pau dos Ferros. “Não se tem estradas e também não temos mais importantes aeródromos. É o Rio Grande do Norte indo de ladeira abaixo. Que Deus salve o nosso estado”.