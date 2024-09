NELTER QUEIROZ EXTERNA PREOCUPAÇÃO COM TRABALHADORES RURAIS DE SÃO FERNANDO

Em pronunciamento durante a sessão plenária desta terça-feira (24), na Assembleia Legislativa, o deputado Nelter Queiroz (PSDB) fez um apelo ao Governo do Estado cobrando providências para uma situação que preocupa os trabalhadores rurais do município de São Fernando, no Seridó potiguar, que ocupam área a ser inundada pelas águas da barragem de Oiticica. Segundo o parlamentar, a Cosern anunciou para outubro a interrupção do fornecimento de energia para essas famílias.

“Acontece que a agrovila onde essas pessoas serão abrigadas ainda não foi concluída e eles não têm para onde ir. O governo precisa ter sensibilidade com esses trabalhadores e tomar as providências necessárias para evitar esse desligamento de energia”, disse Nelter.

Ainda em pronunciamento, Nelter Queiroz também cobrou a convocação dos concursados da saúde pública do Estado. De acordo com ele, a ALRN aprovou um projeto de lei da deputada Cristiane Dantas que prorroga por mais dois anos o prazo de vigência do certame de 2018, que se encerra esse mês. “Importante o nosso apoio aos concursados que precisam ser chamados para tomarem posse”, concluiu ele.