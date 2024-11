NELTER QUEIROZ FALA SOBRE BOLSA FAMÍLIA E GESTÃO MUNICIPAL EM MOSSORÓ

Em pronunciamento na sessão plenária desta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa, o deputado Nelter Queiroz (PSDB) abordou temas como o programa Bolsa Família, a recuperação de escola em Mossoró e a eleição para a presidência da Casa Legislativa, biênio 2025-2026. O parlamentar fez um apelo ao Governo Federal para que reveja a previsão de redução de R$ 2 bilhões de programas sociais anunciada pelo ministro da Desenvolvimento Social.

“O Governo Federal está buscando dar equilíbrio fiscal ao mercado financeiro, com a revisão de benefícios como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada. Mas por que atingir os mais carentes e mais humildes? Presto solidariedade e que essas pessoas sejam mantidas nestes programas”, disse Nelter.

Na ocasião, Nelter Queiroz enalteceu a reinauguração da Escola Municipal Celina Guimarães Viana, em Mossoró. De acordo com ele, a primeira reforma da unidade em quase 40 anos. “Parabenizo o prefeito Alysson Bezerra não só pela gestão como um todo, mas especialmente na área da educação. O prefeito vem fazendo uma das melhores administrações da história do RN, transformando todos os setores e segmentos do município”, avaliou.

Ainda em pronunciamento, o deputado enalteceu também a gestão do presidente Ezequiel Ferreira (PSDB) à frente da Assembleia Legislativa e reforçou voto favorável pela permanência do deputado para o próximo biênio. “Vamos refletir e fazer justiça para que o deputado Ezequiel siga na presidência da Casa, onde fez e faz um trabalho propositivo com muita transparência”, declarou Nelter.