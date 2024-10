NELTER QUEIROZ PEDE ATENÇÃO DE PARLAMENTARES FEDERAIS E DO GOVERNO DO ESTADO SOBRE PROBLEMÁTICA ENVOLVENDO ICMBIO E IDEMA EM ASSÚ

Em pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (29), o deputado Nelter Queiroz (PSDB) requereu ao Governo do Estado bem como aos senadores e deputados que compõem a bancada federal potiguar em Brasília para intervir em ações promovidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo IDEMA no município de Assú.

“Toda a problemática em Assú gira em torno da expansão da Floresta Nacional (Flona), a criação do Monumento Natural (Mona) do Piató e a criação de uma reserva ambiental em Linda Flor”, esclareceu Nelter Queiroz, mostrando que estas demandas do Instituto Chico Mendes e do IDEMA não gozam de apoio popular, nem de apoio político e nem de apoio religioso para a sua concretização uma vez que as áreas em questão são produtivas.

Ainda em sua fala, o parlamentar lembrou que, na última sexta-feira (25), participou de audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Assú, realizada pela Assembleia Legislativa, através do mandato da deputada Terezinha Maia, que debateu toda esta problemática provocada pelo ICMBio e pelo IDEMA.