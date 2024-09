NELTER QUEIROZ PEDE MELHORIAS PARA INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE ESTRADAS NA REGIÃO SERIDÓ

Em pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (26), o deputado Nelter Queiroz (PSDB) tratou de assuntos referentes aos municípios de Jucurutu e Ouro Branco, e Serra de João do Vale, onde cobrou ao Governo do Estado melhorias para estas localidades na região Seridó.

Se tratando de recursos hídricos, o parlamentar cobrou que a Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN) regularize o abastecimento do município de Ouro Branco, onde a população enfrenta racionamento d’água há quase um mês. Ainda sobre esta temática, Nelter solicitou que a CAERN e a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) destine kit de motor e bomba para ser instalado em uma das estações de bombeamento que abastecem à Serra de João do Vale, localizada entre os municípios de Jucurutu e de Triunfo Potiguar.

“Para nossa Jucurutu também solicitamos, desta vez para o DER-RN [Departamento de Estradas de Rodagens], que realize a implantação de sonorizadores e de redutores de velocidade na RN-118, nas imediações da comunidade Aroeira, onde está localizada a estrada de acesso à nova Barra de Santana e à Barragem de Oiticica”, pontuou o deputado, explicando que o fluxo de veículos e de acidentes aumentou nesta região do município.