NELTER QUEIROZ PRESTA SOLIDARIEDADE A DRª. VANESSA LOPES POR ATAQUES CAPACITISTAS RECEBIDOS NA CAMPANHA DE ASSÚ

Em pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (27), o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) saiu em defesa da candidata a prefeita pelo sistema de oposição de Assú, Drª. Vanessa Lopes e prestou solidariedade a mesma por ter sido vítima de ataques capacitistas na campanha eleitoral do município.

Segundo o parlamentar, na última terça-feira (20), logo após o início da campanha eleitoral, uma tia do candidato a prefeito da situação direcionou insultos, nas redes sociais, à candidata Drª Vanessa, apontando adjetivos ligados à sua condição congênita que limita sua capacidade visual.

“A população de Assú quer uma campanha limpa e em paz, onde as propostas e projetos sejam o grande foco do debate. A população de Assú não precisa e não merece uma campanha de baixo nível. O que a população de Assú merece é respeito. Com todo o respeito que é merecido pelo povo de Assú, estendo nosso respeito e nossa solidariedade a toda população do Assú, em especial a Drª. Vanessa, que não merece, de forma alguma, esses ataques de baixo nível”, afirmou Nelter.

PESQUISA

Ainda em sua fala, o deputado também destacou a pesquisa TCM/TS2, registrada sob o número RN-06926/2024, divulgada na última sexta-feira (23), pela TCM Mossoró, com o quadro de intenção de votos para Prefeitura do Assú. A pesquisa foi realizada na última terça-feira (20) e indica empate técnico, dentro da margem de erro, entre o candidato da situação e Drª. Vanessa Lopes.

“Quero desejar boa sorte a Drª. Vanessa e, mais uma vez afirmar, que estaremos nas ruas de Assú, lutando junto com a população mais humilde, pela mudança. Mudança essa representada por Drª. Vanessa e por sua vice Fabielle. Duas mulheres guerreiras, inteligentes e capazes de transformar o município do Assú”, afirmou Queiroz.