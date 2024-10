NELTER QUEIROZ REPERCUTE ANÚNCIO DE PARALISÇÃO MÉDICA NO TARCÍSIO MAIA DEVIDO A ATRASOS SALARIAIS

Em mais um pronunciamento sobre as vulnerabilidades da saúde pública no Estado do Rio Grande do Norte, o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) pautou, nesta quinta-feira (24), na Assembleia Legislativa, o anúncio da paralisação de médicos terceirizados que atuam no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Segundo o parlamentar, esta decisão foi tomada em assembleia do Sindicato dos Médicos do RN (Sinmed RN), nesta quarta-feira (23), para ocorrer, no próximo sábado (26), devido a atrasos salariais. Uma nova assembleia está marcada para acontecer amanhã (sexta-feira, 25) para discutir os próximos passos do movimento.

“Vejo com muita tristeza essa paralisação médica no Hospital Tarcísio Maia. Eu faço um apelo para que a governadora Fátima resolva urgentemente essa situação dos médicos. Os pacientes do Tarcísio Maia não podem morrer à míngua”, disse Nelter, mostrando também sua preocupação com o esvaziamento dos leitos de UTI após esta paralisação.

Ao final de seu pronunciamento, o deputado fez referência à visita do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira (23), a Natal. Na oportunidade, Nelter criticou os muitos anúncios e as poucas ações concretas do Governo Federal em prol do Estado do Rio Grande do Norte.