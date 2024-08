NELTER QUEIROZ SAI EM DEFESA DE MORADORES DA COMUNIDADE LINDA FLOR EM ASSÚ

O deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) abordou, na manhã desta quinta-feira (1º), na Assembleia Legislativa, tema que vem gerando bastante polêmica em meio à população assuense. Na oportunidade, o parlamentar tratou sobre a questão da desapropriação de terras da comunidade Linda Flor pelo IDEMA.

“A população de Assú está revoltada com o Governo do Estado em virtude da possível desapropriação de propriedades da comunidade Linda Flor”, destacou o parlamentar, mostrando que o IDEMA, durante a gestão da governadora Fátima Bezerra (PT), possibilitou grande desmatamento de vegetação e agora quer criar uma reserva ambiental numa área produtiva, de onde sai o sustento de diversas famílias.

Ainda segundo Nelter, o Governo do RN e o IDEMA querem resolver um problema ambiental criando um problema social. Para resolver este impasse, o deputado sugere que a população da comunidade Linda Flor seja ouvida e que a área de proteção ambiental seja implantada em outra localidade do Rio Grande do Norte.

