NELTER QUEIROZ SOLICITA MELHORIAS PARA SEGURANÇA E SAÚDE DE CURRAIS NOVOS

O deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) solicitou melhorias junto ao Governo do Estado para a segurança pública e a saúde do município de Currais Novos, no Seridó potiguar. O parlamentar relatou que a população tem demonstrado preocupação com recentes ações criminosas e que a cidade possui uma lista de espera para realização de cirurgias com cerca de 500 pessoas.

“Enquanto Caicó possui quatro delegados da Polícia Civil, apenas um atua em Currais Novos, e com uma proporção de habitantes muito semelhante entre as duas cidades. A insegurança é enorme na região. Então apresento aqui um apelo para sensibilizar a governadora Fátima Bezerra com o objetivo de fortalecer a segurança em Currais Novos”, disse Nelter em pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira (11), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Sobre a questão da fila de cirurgias, o deputado afirmou que não há como justificar essa situação uma vez que Currais Novos tem prefeito, governadora e presidente da república alinhados e do mesmo partido. “O povo está morrendo à míngua. Peço providências ao Governo e ao Ministério Público para que tomem atitudes. Quem tem condições está se sacrificando financeiramente para realizar seus procedimentos”, finalizou.