NELTER QUEIROZ SOLICITA RECUPERAÇÃO DE ESCOLA EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Em pronunciamento na sessão plenária desta quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa, o deputado Nelter Queiroz (PSDB) destacou o encaminhamento de requerimento ao Governo do Estado solicitando a recuperação e reabertura da Escola Estadual Professor Raimundo Salvino da Costa, no município de São José do Seridó. A unidade foi interditada desde abril de 2024 pela Secretaria de Educação do Estado em razão de parecer técnico emitido pelo setor de engenharia da pasta, apontando problemas estruturais na escola.

“A interdição da unidade deixou preocupada e desamparada toda aquela comunidade escolar. Peço sensibilidade ao governo para providenciar uma rápida recuperação da escola”, disse Nelter Queiroz.

Na oportunidade, o parlamentar lamentou também decisão judicial desfavorável ao restaurante potiguar Camarões em ação ajuizada há mais de 15 anos que alegava plágio contra outro restaurante do mesmo ramo. “Mais uma decisão injusta do STJ. Fica aqui a minha solidariedade à família Camarões”, concluiu.