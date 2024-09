NELTER QUEIROZ SUGERE UNIÃO DE DEPUTADOS SERIDOENSES PARA LUTAR PELO AÇUDE ITANS DE CAICÓ

Durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (12), o deputado Nelter Queiroz (PSDB) retomou a discussão em torno da situação do açude Itans, localizado em Caicó e cobrou união dos seis deputados estaduais, que representam a região Seridó, em torno do projeto “SOS ITANS”.

Em sua fala, o parlamentar rememorou audiência realizada em abril deste ano, com o secretário Paulo Varela, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), onde foi debatida a possibilidade do açude Itans ser abastecido através da transposição de águas da Barragem Passagem das Traíras, localizada entre os municípios de São José do Seridó, Caicó e Jardim do Seridó.

“Naquela ocasião o secretário Paulo Varela firmou compromisso conosco para verificar a viabilidade técnica sobre esta transposição após o Governo do Estado concluir a contratação de empresas que serão encarregadas de elaborar projetos hídricos para o Rio Grande do Norte”, disse o parlamentar, que agora aguarda posicionamento da SEMARH sobre a viabilidade desta ideia.

Ainda segundo Nelter, a ideia é que a transposição de águas entre os dois reservatórios seja realizada através de uma cota da sangria da barragem Passagem das Traíras.