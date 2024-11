NELTER QUEIROZ VOLTA A COBRAR MELHORIAS DE ESTRADAS DO RN

Em mais um pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (27), o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) voltou a cobrar do Governo do Rio Grande do Norte, melhorias em rodovias do Estado.

“Venho pedir, mais uma vez, que recupere a estrada de Santana do Matos até Jucurutu [RN-203], uma RN importante que está sem condições de tráfego. Assim como também, peço a governadora Fátima que recupere a RN que liga São Rafael a Jucurutu [RN-118], de grande importância para nossa região Seridó e Vale do Assú”, disse o parlamentar.

Ainda de acordo com Nelter, existe uma reclamação “sem tamanho” sobre a situação das estradas e que “muitas pessoas não aguentam mais andar nelas”. Por fim, o deputado ainda cobrou melhorias na RN-016, entre Assú e Carnaubais; e de Caicó ao Distrito Palma.