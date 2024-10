NELTER QUEIROZ VOLTA A COMENTAR SOBRE OBRAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS

O deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) voltou a repercutir sobre a situação das obras de recuperação das estradas estaduais do Rio Grande do Norte. O pronunciamento do parlamentar veio à tona, nesta quarta-feira (23), na Assembleia Legislativa, fazendo contraponto ao debate levantando por deputados que integram a base governista.

Nelter Queiroz fez nova menção a Ordem de Paralisação nº 009/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do RN, pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RN), que autorizou a paralisação dos serviços de restauração de rodovias relativas ao Lote 2 do programa de recuperação das rodovias estaduais.

“Quem está mentindo não é o deputado Nelter, quem está mentindo é quem diz que o Diário Oficial não é verdadeiro”, retrucou o parlamentar, apontando que, em vários trechos das obras, há poucas máquinas e trabalhadores, e o ritmo das obras está “muito lento, muito devagar”. Nelter Queiroz apontou também que os recursos utilizados na recuperação das estradas são oriundos “não de dinheiro novo, mas de empréstimo que ficará para os próximos governadores pagar”.

Por fim, Nelter falou também sobre o segundo turno das eleições em Natal e cobrou da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a formação de comissão de deputados para visitar obras de recuperação das rodovias estaduais e as obras de conclusão da Barragem de Oiticica, no município de Jucurutu.