NELTER QUEIROZ VOLTA A HOMENAGEAR BORDADEIRAS DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS E CRITICA EXCEÇO DE TRIBUTAÇÃO EM EMPRESÁRIOS SERIDOENSES

O deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) voltou a usar a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (13), para parabenizar as Bordadeiras e a Gestão Municipal de Timbaúba dos Batistas em virtude do sucesso dos bordados que estamparam os uniformes dos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris 2024.

“Em torno de 80 bordadeiras, mulheres simples e humildes que, com muito talento, encantaram o mundo com seus bordados cheios de histórias e tradição. No tocante à Gestão Municipal de Timbaúba dos Batistas, direciono também nossos aplausos e reconhecimento ao prefeito Ivanildinho Albuquerque, extensivo a todos os seus auxiliares, pelo suporte sempre dado para essas bravas seridoenses que já superaram a bolha do reconhecimento regional e estadual, e estão brilhando em esfera nacional e mundial”, destacou o parlamentar.

Ainda em sua fala, Nelter também justificou seu reconhecimento pela imensidão do povo de Timbaúba dos Batistas, em especial das bordadeiras, que trabalham diariamente com muito talento, bravura, persistência e vigor para obtenção do merecido reconhecimento de seus esforços.

FISCALIZAÇÃO

Por fim, o deputado criticou o arrocho na fiscalização em cima de empresários da região Seridó que estão sendo prejudicados pela reincidência na cobrança de impostos. Para exemplificar tal situação, Queiroz apontou que muitos empresários após adquirirem mercadorias as guardam em galpões e quando estas estão sendo removidas para a sede da empresa, o fisco estadual aborda os condutores visando um novo recolhimento de impostos.