NELTER RECEBE GARANTIA NA PGE QUE TERRAS NA COMUNIDADE LINDA FLOR, EM ASSÚ, NÃO SERÃO DESAPROPRIADAS

O deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB), nesta quinta-feira (22), trouxe à tona, mais uma vez, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a problemática em torno da desapropriação de terras pelo IDEMA na comunidade Linda Flor, em Assú, para a implantação de reserva ambiental. Na ocasião, o parlamentar destacou audiência realizada na Procuradoria Geral do Estado (PGE), na última terça (20), entre o procurador Antenor Roberto e representante das terras em questão.

“Tivemos a tranquilidade de que está sendo providenciada outra terra, que não serão as terras já citadas. Não será feita desapropriação conforme anúncio feito pelo IDEMA. Terá que ser terra que não seja produtiva”, explicou Nélter Queiroz, agradecendo ao procurador pela solução encontrada e destacando que esta audiência também foi um pleito do ex-prefeito Ivan Júnior, de Drª. Vanessa, de Fabielle e de proprietários das terras em questão.

O parlamentar, por fim, registrou pleito de seu mandato, direcionado ao senador Styvenson Valentim (Podemos), que busca a destinação de recursos para a construção de uma unidade da Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer na cidade de Assú para que a população do Vale do Açu seja atendida por este serviço.