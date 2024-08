NELTER VOLTA A COBRAR MELHORIA DE RODOVIAS E CELEBRA RETOMADA DA ESTRADA DA SERRA DE JOÃO DO VALE

Em mais um pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (21), o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) voltou a criticar a situação das estradas estaduais. Na oportunidade, o parlamentar pontuou a situação de diversos trechos da RN-041, da RN-087, da RN-104, da RN-118, da RN-203 e da BR-226.

Segundo Nelter, o Governo do Estado vem fazendo forte mídia sobre a recuperação de estradas, mas que a realidade é diferente. Para ilustrar, o deputado apontou a precária situação da rodovia RN-087, entre Florânia e Tenente Laurentino Cruz, estrada a qual sua recuperação foi prometida pela própria governadora Fátima Bezerra para junho, mas que de acordo com a nova previsão do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) ficará para setembro.

Ainda em sua explanação, o parlamentar também citou a precariedade de diversos trechos da RN-041 entre Currais Novos e Lagoa Nova, e entre Santana do Matos e BR-304. Sobre a RN-203 e RN-104, Queiroz citou as péssimas condições dos trechos que ligam Santana do Matos e Jucurutu, e que liga Bodó a BR-226, passando por Cerro Corá.

“A RN-118 entre Jucurutu, São Rafael e BR-304 enfrenta dificuldades assim como a BR-226 entre Currais Novos, São Vicente e Florânia”, lembrou Queiroz. Ao final de sua intervenção, Nelter agradeceu a Codevasf pelo início das obras de pavimentação do segundo trecho da estrada de acesso à Serra de João do Vale via Jucurutu. De acordo com o parlamentar, este novo trecho da estrada, que fomentará o turismo das regiões Seridó, Vale do Açu e Médio Oeste, terá em torno de 2km de extensão.