NETINHO PULOU. PRA NÃO AFUNDAR COM O BARCO, NÃO ADIANTA REZAR. A SALVAÇÃO É NADAR, É MUDAR.

“Quando o barco está fundando não adianta rezar. A única salvação é nadar”, disse Netinho, ao descrever que desistiu do projeto do governo pela falta de responsabilidade com a cidade e o povo. Destacando, que a única saída para Guamaré é o povo se conscientizar, decidir se afunda ou se nada para salvar sua história e seu futuro.

A viagem marítima que o povo está inserido apresenta mar revolto, muita tempestade e pouca perspectiva de horizonte. É uma jornada perigosa e arriscada, cujo capitão reluta para levar a embarcação na direção errada, sempre conduzindo a nau para cada vez mais distante do porto seguro.

Como o comandante não mais goza de confiança com sua tripulação, não existe outra alternativa, se não, lançar-se ao mar abandonando a embarcação em busca de abrigo e tempo favorável.

Pois bem.

A reflexão que partiu do próprio Netinho, como é mais conhecido na cidade o irmão do ex-Vereador e ex-Secretário de Transporte Edinho de Moacir, e cunhado da atual vice-prefeita Eliane Guedes.

Netinho disse que pulou do barco do governo antes mesmo dele afundar, pois o navio já tem água no lastro acumulada. E o que preocupa, não é água de fora, mas, sim aquele que tem dentro.

Assim, após ouvir e ser ouvido, Netinho decidiu se juntar a nação do PODEMOS e anunciou seu apoio ao projeto do pré-candidato a prefeito Adriano Diógenes, e a pré-candidata a vereadora Joelma Guimarães. Disse mais, se depender dele será um marinheiro ativo para ajudar no ajuste da rota para entregar a embarcação na mão do seu legítimo comandante: o povo de Guamaré!