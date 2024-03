NO ENTERRO DO SONHO, SOMENTE A INGRATIDÃO SE FEZ PRESENTE

A vida é um livro cheio de páginas e capítulos que nos fornece sempre um regresso a história, para lembrar o percurso de sacrifícios, realizações e tormentas.

O retorno ao passado, recente ou distante, nos leva a refletir sobre: o que fizemos? pra que fizemos? por quem fizemos?

É complicado conviver na via conflituosa de sacrifício/dedicação e ingratidão/covardia. Construir a igreja e não puder entrar para rezar ou ser convidado a se levantar do banco.

É inglória a vivência com quem somente cultiva o ódio, mentira, trapaça e perseguição. Conviver com o infeliz e vazio, que utiliza seu conhecimento, dos livros e das leis para distribuir o mal, tudo por dinheiro e poder, para se manter próximo ao cofre e ao rei. Assim, é fácil trocar de discurso, de lado e até de líder.

Meus olhos viram, meus ouvidos escutaram, minha memória registrou o repertório de covardia. Como foi cômodo o afago ao dono da caneta e o apedrejamento daquele que a perdeu, como foi abrasivas as acusações: incapaz, ultrapassado e um incompetente que nem o problema da água resolveu.

Para se manter tanto tempo, inclusive na mudança entre grupos antagônicos, a fórmula é afagar e apedrejar, tudo no momento certo, por uma dose manipulada e calculada.

Contudo, para se perpetua por tanto tempo, pegadas e métodos são revelados, ou seja, se expõe um modus operandi. Postura que nem mesmo um traje envergado e pelos grisalhos são capazes de acobertar.

Como é alto o preço de quem só tem preço.

Ah… se os homens fossem capazes de reconhecer o que fizemos, pra que fizemos e por quem fizemos. Mas, se mesmo assim, somente a ingratidão compareceu ao enterro do sonho, só resta rogar a Deus que me afaste do perigo, que me carregue pra longe das armadilhas e que proteja os MEUS, que me entregue sabedoria para reagir as injustiças e que me mantenha distante da inquietação e do conflito, para que não me seja necessário aumentar a comanda do preço, respondendo como Jesus em Mateus 12: “Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.”

Livra-me Senhor do homem mau, guarda-me do homem violento e da perseguição.