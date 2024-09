NO PEITO E NA RAÇA: SEM APOIO DA PREFEITURA ATLETAS REPRESENTAM GUAMARÉ NO SUPERCAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO

Sem apoio Governamental, atletas do projeto Formando Campeões mostraram sua força, e voltam pra casa trazendo na bagagem muita experiência e mais uma medalha pra conta.

Uma conquista realizada no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, que foi realizado nos dias 12 à 15 de Setembro de 2024, na cidade de Lauro de Freitas/Bahia.

As atletas se destacam com as suas respectivas participações no evento, Yzamara Martins foi medalha de bronze na categoria sub 21, e Ranny Cleide Oliveira encerrou sua participação nas quartas de finais, na disputa por medalha.

A competição dá pleito à bolsa atleta federal como também +20 pontos no ranking Brasileiro.

As atletas obtiveram apoio de comerciantes locais, familiares e amigos, que não mediram esforços para ajudar nossas meninas a participar de um evento como este, que apenas os melhores de cada Estado participam.

Parabéns a todas as atletas pela conquista no peito e na raça!