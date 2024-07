NOS BRAÇOS DO POVO: A MAIOR CONVENÇÃO OPOSICIONISTA DA HISTÓRIA DE GUAMARÉ CONFIRMA O DOUTOR E A PROFESSORA

Uma tarde e noite memorável para o eleitor guamareense neste sábado, 27. O Centro de Convenções foi tomado pelo verde da esperança e pelo o branco da paz, na convenção do PODEMOS e REPUBLICANO, que consolidou a união de uma frente de oposição que está apoiando a chapa Adriano Diógenes (PODEMOS) prefeito e Lisete Negreiros vice-prefeita (REPUBLICANO).

Com a presença dos Deputados Estaduais Taveira Júnior, Nelter Queiroz e a mensagem de Ubaldo Fernandes, além do Senador Styvenson Valentim, uma grande concentração pessoas deram o tom daqueles que se mostrou a maior convenção oposicionista da história de Guamaré.

Com centro de convenções lotado a caravana da mudança chegou com Adriano Diógenes nos braços do povo, o que levou os presentes ao êxtase e uma contagiante alegria, em claros sinais de que a compreensão de que a mudança e novos ventos sopram em Guamaré.

Com discursos alinhados os pré-candidatos a vereadores mencionaram suas razões pela escolha de Adriano e Lizete, deixando evidente que é preciso mudar e resgatar Guamaré das profundezas do descaso e abandono.

O Deputado Nelter Queiroz ressaltou que havia recebido o convite de Adriano para que pudesse ajudar a resgatar Guamaré, que se surpreendeu com o fato e o discurso de que o grupo familiar do poder compra tudo e todos. Ressaltando, que a ganância pelo poder está representada na insistência de um candidato inelegível em disputar eleições que não pode. Por fim, disse que estará ao lado do povo de Guamaré em todos os desafios que estiverem por vir.

Fazendo uso da palavra, o Senador Styvenson Valentim levou os presentes a reflexão de como uma cidade tão rica tem um povo tão pobre, tendo à frente um sistema de poder por mais de 16 anos fomentando a desigualdade. Disse ainda, que a culpa é do povo que faz suas escolhas erradas. Mencionou, que destinará emenda parlamentar para pavimentação de ruas do conjunto Nova Jerusalém. Mas questionou, onde estava os recursos destinados por emenda em mais de 200 mil para aquisição de veículo para os pacientes com hemodiálise.

Por sua vez, Adriano Diógenes mostrou os motivos pelos quais atendeu o chamado do povo, prestou contas de suas gestões a frente da secretaria de saúde e na prefeitura de Guamaré. Ainda, diante dos presentes e de seus familiares renovou seu compromisso com Guamaré: “não vou decepcionar.”

Ao final, como gesto de proteção e direção suas filhas e mãe subiram ao palco para entregar um terço e uma bíblia sagrada para que fosse seu escudo contra os ataques e as injustiças que vem sofrendo.

NOTA DO BLOG

Nunca se viu na história política de Guamaré, considerando a manifestação de três pré-candidatos a prefeito de Guamaré, um evento com a presença massiva do povo, que se portou de forma alegre, contagiante, mas, acima de tudo, esperançoso e decidido a mudar os rumos e o destino de sua cidade.

Veja mais fotos clicando em cima da imagem para poder ampliá-la – Parte I

Veja mais fotos clicando em cima da imagem para poder ampliá-la – Parte II

Veja mais fotos clicando em cima da imagem para poder ampliá-la – Parte III – Fotos: Matheus Dantas