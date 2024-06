O ex-prefeito e pré-candidato Adriano Diógenes utilizou suas redes sociais para noticiar que vem sendo covardemente atacado por medidas que não são de sua responsabilidade, instante em que discorreu que mentiras infundadas são originárias daquilo que denomina como “Gabinete do Ódio”, formado por servidores pagos com recursos públicos para disseminarem mentiras para atender ordem caprichosas de seus líderes.

Em outra publicação Adriano anunciou a versão 2.0 da “live da verdade” que se realizará hoje (06), ás 19:30h, com transmissão em suas redes sociais.

Vejamos a íntegra da nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO: INFELIZMENTE A MENTIRA VEM ANTES DA VERDADE.

Com muito alarde fui novamente surpreendido com notícias falsas, capitaneada pelo já famoso “Gabinete do Ódio” ligado ao grupo do governo que tenta de várias formas diferentes, todos os dias do ano, manchar nossa imagem e reputação através de matérias caluniosas e desonestas, se fazendo necessário de agora em diante, utilizaremos os meios legais para que hajam as retratações devidas, face as mentiras veiculadas nas redes sociais, como também, a reparação por danos morais e etc.

É de conhecimento de toda população que recentemente o Ministério Público da Comarca de Macau, adotou medidas acerca do concurso público que não tenho como falar sobre o assunto pois não conheço nada além do que já publicado na imprensa e redes sociais, então entendo que só o Promotor da Comarca pode detalhar tal situação. Contudo, é preciso relembrar que a ação foi protocolada em 19/01/2021, no mandato de Eudes Miranda, com base no descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado no ano de 2015. E, por ironia, após 9 (nove) anos, o Prefeito Arthur Teixeira, sobrinho dos antecessores, há quase 3 (três) anos de mandato vem desobedecendo as ordens judiciais para não cumprir as determinações ministeriais o que gerou um problema ainda maior para os servidores públicos municipais.

Até aí, acredito que todos tenham conhecimento dos fatos narrados. Mais o que me surpreendeu no dia de hoje, foi o “Gabinete do ódio” querer vincular a ação do Ministério Público que trata do concurso público e que pede a rescisão de contratos, com as terceirizadas, a outra ação que impetramos contra o município por abuso de poder econômico.

É preciso destacar, que não é uma medida contra ninguém, que não pede a demissão de ninguém, como o “Gabinete do Ódio” vem divulgando, mas a favor de todos os guamareenses, principalmente daqueles que sofrem com o descaso administrativo, que sofrem com falta de medicamentos, falta de água e etc.

Assim, busquei o Ministério Público para que ele pudesse verificar os contratos milionários dos quais o povo não ver os serviços essenciais retornarem, chamei atenção para os atrasos nos salários dos médicos que estão abandonando seus postos de trabalho, além dos constantes atrasos de pagamentos das Cooperativas que deixam centenas de servidores sem salário, das famílias que minguam sem água e daquelas que estão sem comida para alimentar seus filhos e de tantos outros que ficam depositados nos leitos das estradas por que os veículos faltam combustível e, principalmente, para alertar contra os desvios na máquina pública.

Nesse contexto, diferentemente daqueles que se recolhem ao silêncio absoluto, faço a verdadeira oposição sem véus e as claras, combatendo as desigualdades e o afã de perpetuação daquilo que não dá certo.

Se a população não tiver alguém que lute por seus direitos e cobre daquele que tem a competência para atuar, permaneceremos envolvidos no caos social que Guamaré está mergulhado neste momento. Foi por isso que fomos buscar junto ao MP, que se aproxime de Guamaré e seus problemas para que a população consiga ter acesso as políticas públicas que lhes são de direito.

Afinal, devemos ter a compreensão que Público é aquilo que não é de propriedade individual, ou seja, aquilo que não pertence a apenas a uma pessoa ou a uma família, pois é em regra de todos. Então, é preciso buscar os órgãos de controle para identificar porque o cidadão não recebe os serviços minimamente essenciais.

Não é mais tempo de se esconder da responsabilidade. Afinal, aqueles que governam a cidade por quase 20 anos tem muita responsabilidade quanto ao estágio de abandono. Ou seria racional admitir, que a saúde, a educação, a assistência a população vulnerável e tantos outros serviços continuem faltando ou sejam deixados para amanhã? Será que os desvios daqueles que gerem a máquina pública deve ser contemporizado, deixados de lado? E onde está o grito do povo, quem briga por eles quando o gestor falha ou os serviços deixam de existir?

É induvidoso que Guamaré tem um gestor que resolveu manter e dividir as riquezas do município com sua família, concentrando poderes (Executivo e Legislativo) e retirando da fotografia o povo carente. Assim, tenta impregnar que culpado é vítima e que vítima é culpado, fazendo insurgir o questionamento: Como alguém que tem a caneta na mão para mudar a vida das pessoas, diz em alto tom que não faz porque a culpa é do outro?

Não tem como dar certo uma terra em que os gestores de fato e direito não tem espírito público, competência, capacidade administrativa, vontade política, vivendo num mundo paralelo de inverdade, factoides, futricas e perseguições.

É tempo de esquecer quem teve oportunidade e não fez, é momento de estimar melhor as vozes falsas que ecoam, é instante de buscar uma cidade melhor para todos, com saúde e dignidade para o povo.

Quando a verdade chega a mentira se esconde, justamente porque, quem faz o certo, não tem medo do que é errado.

A verdade sempre prevalecerá e o povo não pode mais ser enganado!!!