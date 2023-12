Nota Oficial: Sobre o cancelamento das provas do concurso público pela FUNCERN

O Município de Guamaré, por meio de sua Gestão, vem informar a toda população e, em especial, aos candidatos inscritos no Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Administração Municipal de edital nº 001/2023, que foi comunicado pela FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUNCERN, por volta das 7h deste domingo(10/12/2023), sobre o cancelamento das provas que seriam aplicadas nesta data.

Igualmente, comunicamos que fomos surpreendidos com tamanha falha, uma vez que, a banca contratada, após regular procedimento, a FUNCERN, tem experiência comprovada na elaboração e aplicação de provas voltadas aos concursos públicos.

Apesar de reconhecer a experiência da FUNCERN, mas, privilegiando o interesse público, o erário municipal e, primordialmente, os mais de 13 mil candidatos inscritos, o Município de Guamaré informa que instaurou procedimento administrativo com objetivo de apurar as responsabilidades da FUNCERN, principalmente, para a reparação dos danos aos inscritos e aos cofres públicos.

Outrossim, além das providências relacionadas a reparação dos danos, o Município de Guamaré, por meio de sua Gestão será intransigente, quanto a urgente definição de aplicação de uma nova prova, pela FUNCERN.