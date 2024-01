NOTA RÁPIDA: AQUI O CIDADÃO TEM VEZ E VOZ!

O DIREITO DE IR E VIR COMEÇA NA PORTA DA NOSSA CASA SEM ENTULHOS

Para estacionar perto do mercadinho de Beto ou de Erinaldo da Ferragens Pai e Filhos tá difícil, precisamente na Rua José Silvino de Oliveira, devido um descarte de metralhas que está no local mais de 15 dias atrapalhando a via e sem solução.

Além do entulho descartado nesta rua, aproveitamos a oportunidade e verificamos no pequeno percurso de carro, que outras ruas na cidade estão cheias do mesmo material, uma falta de olhar, de fiscalização, de cuidado, pois as ruas ficam obstruídas pela metralha descartada de obras.

MORADORES DO VILA MARIA RECLAMA DA FALTA DE PODA DE VISTORIA EM ÁRVORES

Moradores do conjunto Vila Maria em Guamaré, reclamam da falta de poda e vistoria de árvores do bairro, em especial, na Rua Rio São Francisco, situada ao lado do estado de futebol.

Segundo eles, os galhos estão quase cobrindo a extensão da via, e os fios de telefone e internet já que foram derrubados por causa da alta vegetação, a imagem feita pelo o blog não me deixa mentir.

Os moradores afirmam que, na parte da noite, o perigo aumenta, já que a iluminação pública é encoberta pelas folhas e o excesso de mato impede a passagem. Um problema que já dura mais de mês que foi o pedido a secretaria responsável sem êxito até o presente momento.

NOTA DO BLOG

Pedimos aos leitores que continue nos enviando sua reclamação ou reivindicação ao blog do povo, através do nosso WhatsApp e redes sociais. Registre, faça sua foto, áudio ou vídeo, descreva o problema de sua rua, do seu bairro e da sua comunidade, garantimos que sua identidade será mantida em absoluto sigilo.