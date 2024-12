NOVA PONTE NA BR-304 É LIBERADA

O Governo do RN e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entregaram nesta segunda-feira (30) a nova ponte sobre o rio Ponte de Serra, no município de Lajes, na região Central do estado.

A ponte antiga foi destruída pelas chuvas no dia 31 de março deste ano e interrompeu por um período de 50 dias o tráfego na BR-304, que acessa o Rio Grande do Norte de leste a oeste.

A nova ponte tem 125 metros de extensão e custou R$ 14,4 milhões. E o desvio que foi construído será aproveitado na duplicação da BR 304, obra incluída no Novo PAC que será licitada no primeiro semestre de 2025 e as obras iniciadas no segundo semestre.