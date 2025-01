NOVO PREFEITO DE IPANGUAÇU ENCONTRA FROTA SUCATEADA E ABANDONO NA GARAGEM DA PREFEITURA

O prefeito de Ipanguaçu, Jefferson Santos (PL), revelou o estado de abandono da frota de veículos da prefeitura em sua primeira visita oficial à garagem municipal. No local, foram encontrados cerca de 50 veículos em condições precárias, incluindo caminhões de lixo doados pela Codevasf durante a gestão de Rogério Marinho no Ministério do Desenvolvimento Regional, tratores, retroescavadeiras, ambulâncias, ônibus escolares e carros de passeio.

“Vários veículos estão abandonados, com peças essenciais faltando, completamente impossibilitados de atender à população. O estado dos transportes é alarmante: uma frota sucateada, de péssima qualidade, e sem qualquer planejamento para manutenção. Isso reflete o descaso com os recursos públicos e o desrespeito às necessidades dos cidadãos”, afirmou o prefeito.

Ismael Sousa