NOVOS APOIOS FORTALECE A PRÉ-CANDIDATURA DE JEFINHO EM MACAU

Jefinho prestigia a festa de São Pedro na Balança, ao lado do presidente da OAB Macau, Dr. André e a advogada Dra. Irandi.

Com ideias inovadoras e projetos ousados, o pré-candidato a vereador pelo o PSDB, Jefersson Breno, mas conhecido por Jefinho, vem ganhando simpatia, confiança, e apoios importantes no cenário politico em Macau.

Nesse final de semana, por exemplo, foi de muito trabalho, diálogo, visitas, e formação de alianças, e parcerias em prol de sua pré-candidatura, que a cada dia cresce com apoio da família e dos amigos.

Entre as visitas, ele participou da festa de São Pedro na Balança, festejo junino organizado pela OAB Macau. Ao lado do presidente da OAB Macau, Dr. André e a advogada Dra. Irandi.

Visivelmente feliz no meio do povo, a militância tem feito a tabuada da pré-campanha um termômetro de somar e multiplicar, visando uma cadeira na casa do povo no próximo dia 6 de outubro.

Jefinho é um cara gente boa, sem vaidade, um cidadão de pé no chão que tem Deus no coração, um politico que o povo escolheu para apoiar e abraçar. Apoios espontâneos que vem daqueles que desejam mudança, e sangue novo na Câmara Municipal de Macau.

Aqui pra gente… Escreva ai, esse garoto vai longe!