O ARRAIÁ DAS PASTORAIS PAROU A COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO NA NOITE DESTA SEXTA-FEIRA

Uma noite de muito forró, alegria, diversão e confraternização, com a presença de todas as pastorais, serviços e movimentos da Igreja da Paroquia de Nossa Senhora da Conceição, através da Igreja de São Sebastião. Além da participação das famílias da comunidade de Baixa do Meio que compareceu em peso a festa junina.

A diversão ficou por conta das apresentações de dança da pré-catequese, quadrilha da primeira eucaristia e perseverança, juventude com quadrilha juvenil, escola sonho e fantasia, com a junina fantasia, ProArt com apresentações de xaxado e cordel, banda filarmônica de Guamaré, com repertório de forró pé de serra das antigas, quadrilha junina fuxico e quadrilha improvisada.

Não faltou no local a tradicional barraquinha da Igreja, comidas e bebidas típicas. Uma festa linda que abrilhantou o público presente ao lado da Igreja de São Sebastião, o Santo Padroeiro da Comunidade de Baixa do Meio.

O evento reuniu as famílias do distrito ao som de muito forró com a cantora Vê Barreto, que não deixou ninguém ficar parado. O evento contou com a presença de autoridades políticas e religiosas, o presidente da câmara, Eudes Miranda, vereadores, ex-prefeitos, Adriano Diógenes, Mozaniel Rodrigues e Hélio Miranda, o deputado Ubaldo Fernandes, e o público em geral.

O administrador paroquial Pe. Gilvan Bezerra acompanhou todos os trabalhos de perto, junto à comunidade. “As famílias de Baixa do Meio, é acolhedora, presente aos eventos da igreja, estou muito feliz pela grande festa das pastorais e das famílias da comunidade”. Comentou.

