O ATLETA OURO DO JERN’S 2024 É NOSSO!!!

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERN’S) encerrou sua 52° edição nesta segunda-feira (11), no auditório da Escola de Governo. O evento foi promovido pelo Governo Estadual, através da SEEC, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte (SEL), prestigiou e premiou as escolas campeãs, os técnicos e atletas ouros da competição.

Ao longo da edição foram distribuídos 723 troféus nas etapas regionais e 123 troféus na etapa final, além das conquistas de medalhas de ouro, prata e bronze que resultaram em 19.869 nas etapas regionais e 4.285 na etapa final, contando com a participação de mais de mil escolas, chegando próximo de 38 mil estudantes atletas na faixa etária de 10 a 18 anos que participaram desta edição.

O Subsecretário, Cezinha Nunes, fala sobre sua satisfação em mais uma edição finalizada. “É com enorme orgulho que comemoramos o sucesso de mais uma edição do JERNS! Ao olharmos para trás e refletirmos sobre todo o esforço, dedicação e trabalho coletivo que foram necessários para a realização deste evento, podemos afirmar que atingimos mais um marco importante para o desporto escolar. É gratificante ver como o JERNS cresce a cada ano, não apenas em termos de participação, mas também na qualidade das competições, na organização e, principalmente, na construção de um ambiente de respeito e companheirismo no esporte.”

Nesse lindo evento, o aluno Mikael da escola Maria Madalena recebeu a premiação de atleta ouro, na modalidade de futebol de areia. O garoto foi campeão invicto juntamente com a sua equipe na categoria infantil. Além de artilheiro com 9 gols, foi destaque pelos dribles e ousadia.

O professor Francijânio destaca: “O prêmio coroou, um linda competição da equipe, um excelente desempenho do atleta que merecidamente foi o melhor na sua categoria. Fico muito feliz por ele. Mais ainda pela escola, que mesmo sem está mais a frente do setor de educação física, os resultados do nosso trabalho não param de chegar, estou muito orgulhoso, grato a Deus por tudo”.