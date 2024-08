O HOMEM DISPAROU: JEFINHO RECEBE APOIO DE UMA EQUIPE DE PESO EM MACAU

O candidato a vereador pelo o PSDB, Jeferson Breno, mas conhecido por Jefinho, vem recebendo apoios importantes na terra das salinas. Esta semana, foi à vez do secretário adjunto de infraestrutura do município, Júlio Sena, e a equipe de Negão da pedra, aumentar a tabuada do candidato que mais cresce em aceitação popular em Macau.

A caminhada deste jovem politico rumo à câmara de vereadores, a cada dia ganha força e novas adesões ao seu projeto politico. Em cada aperto de mão, em conversa, em cada abraço, por onde ele passa, é visível à empolgação do povo que quer Jefinho como legítimo representante em sua casa.

Um homem que tem o coração movido por gestos de nobreza e solidariedade, e que não mede esforços para resolver causas que envolvem o coletivo, e que o povo seja o maior beneficiado.

Aqui pra gente… O homem disparou no gosto do povo em Macau.