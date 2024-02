O POVO TÁ FELIZ: RECONSTRUÇÃO DA RN 401 SEGUE AVANÇANDO EM GUAMARÉ

Hoje mais cedo, o blog visitou o andamento das obras da RN 401, obra que está sendo realizada por meio de uma ação compartilhada entre o Governo do Estado, Empresa 3R e a Prefeitura Municipal de Guamaré. Oportunidade que fiz alguns registros fotográficos e de vídeo, mas no momento do nosso trabalho como imprensa local na via, algo me chamou muito atenção.

Enquanto observada o trabalho dos homens e das máquinas, os motoristas que passavam pelo local em macha lenta, e a maioria com o vidro aberto, não escondia alegria de ver a cada palmo da nova estrada sendo reconstruída.

Sou testemunha de cada olhar, de cada sorriso de felicidade. O gesto de gratidão era visível na buzina do carreteiro, do comerciante e do pequeno agricultor. E eu confesso que senti o povo feliz com a obra a cada dia avançando.

A RN-401 é estratégica para o escoamento diário de petróleo e gás, sendo responsável por facilitar o transporte do polo da Petrobras para diversos destinos, incluindo Natal.

A obra teve inicio em janeiro com a meta de concluir em abril deste ano. Um grandioso benefício para a segurança dos passageiros e motoristas, desenvolvimento econômico e turismo, marcando o início de um novo ciclo para Guamaré.