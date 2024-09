O QUE EXISTE POR TRÁS DA RENUNCIA DE CANDIDATURA DE BERG DA FARMÁCIA?

A corrida eleitoral em Guamaré ganhou um novo capítulo na disputa na proporcional para as eleições que ocorrerão daqui a 10 dias.

O empresário Wildemberg Willian de Macedo, mas conhecido por Berg da Farmácia, candidato a vereador pelo Podemos renunciou nesta quarta-feira (25), sua candidatura sem sequer comunicar previamente ao diretório, instante em que se dirigiu a Zona Eleitoral em Macau protocolando seu pedido.

Impulsionado por motivo desconhecido, de forma silenciosa e sorrateira protocolou na justiça eleitoral sua renuncia deixando seus companheiros de partido sem compreender sua postura.

Para uma minoria o movimento foi surpresa, mas para a maioria não, Berg já dava sinais claros na campanha que seu objetivo era bem maior do que o povo, a renúncia de sua candidatura foi somente a materialização de sua conduta distanciada do interesse dos seus eleitores.

Uma fonte ligada ao partido disse de forma aberta que Berg não admitia a candidatura do seu filho Tiago a reeleição, exigindo que ele fosse o candidato, o que acabou por ocorrer supostamente após um acordo familiar.

Em um grupo de WhatsApp, Tiago disse que não compreendia as razões e havia tomado conhecimento da decisão do seu pai pelas redes sociais:

No cenário político e nas redes sociais surge o questionamento, o que de fato está por trás desta renúncia de Berg da Farmácia?

Embora ainda ele não tenha informado se continuará apoiando o partido que é filiado, surgem murmurinhos de que irá declarar seu apoio ao candidato Hélio Willamy. E, mais, que colocará sua militância para defender a candidatura de Miranda Júnior – PSBD.

Recordo-me como se fosse nesse momento, quando Berg revelou a este bloqueiro numa conversa no assentamento Umarizeiro que jamais se aliaria Hélio, que não se esquecia do que ele lhe fez, ao se referir da articulação que o impediu de assumir uma cadeira na câmara. Ou seja, a articulação de Hélio impediu Berg de assumir e colocou Miranda Júnior justamente no seu lugar.

Hoje, a voz se calou, o valente silenciou e, possivelmente quem não se renderia, pode ter se rendido, passando a se dedicar inclusive a quem tomou seu lugar. Aqui pra gente, o que de fato está por trás desta renuncia de Berg?