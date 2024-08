ONDA VERDE: MACAU FEZ HISTÓRIA NA PRIMEIRA PASSEATA DE ZÉ ANTÔNIO E DYANA

O prefeito de Macau José Antônio Menezes (União Brasil) deu ontem (16) a largada oficial na sua campanha para reeleição. A agenda foi dividida em visita ao centro comercial da cidade e um grande ato político à noite com passeata pelas ruas do bairro Porto de São Pedro.

“O povo de Macau se vestiu de verde e saiu às ruas, dando uma verdadeira demonstração que não quer o nome da nossa cidade de volta as páginas policiais. O eleitor deu sinais que não vai embarcar em outra aventura, porque já sabe o resultado do que ocorreu em um passado não muito distante”, disse o prefeito Zé Antônio em seu primeiro discurso de campanha.

Candidato a reeleição, Zé Antônio citou conquistas do seu terceiro mandato, a exemplo de avanços na educação com a melhor nota do IDEB na região, conquistada na avaliação de 2023. “Macau tem que andar pra frente”, declarou.

Dyana Lira (PSDB), vereadora no seu segundo mandato e candidata a vice-prefeita, falou do compromisso do prefeito José Antônio com o futuro da cidade. “Temos aqui do nosso lado um prefeito capacitado, com serviços prestados e que conhece os problemas que ainda afetam a nossa população. Esse trabalho não vai parar, vamos avançar”, disse.

A agenda de campanha deste sábado (17), será no bairro da Cohab. Zé Antônio e Dyana e os candidatos a vereador da coligação Compromisso com o Futuro farão visitas, casa a casa pela manhã e caminhada no período da tarde, a partir das 16 horas.