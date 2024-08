ONZE CIDADES DO RN TEM MUDANÇAS NO NÚMERO DE VAGAS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS NAS ELEIÇÕES DE 2024

O número de vereadores eleitos nas câmaras municipais de 11 municípios do Rio Grande do Norte vai mudar a partir das eleições deste ano. Entre esses munícipios estão Parnamirim e Mossoró.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do RN (TRE-RN), em seis cidades do estado os eleitores vão precisar eleger mais vereadores. Em outras cinco, menos candidatos serão eleitos.

O motivo para a mudança, de acordo com o TRE, é o resultado do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foi divulgado no ano passado.

No recenseamento, o IBGE apontou que houve mudança na população desses municípios em comparação com o levantamento anterior, de 2010. E a mudança foi suficiente para alterar o número nas casas legislativas.

A lógica, segundo as normas do TRE, é: é menor a quantidade de vagas que a Câmara Municipal pode ter quando se há menos residentes na cidade. Já quando há mais residentes, o número de cadeiras aumenta.

As seis cidades do RN que serão aumento nas vagas de vereador são:

Tibau do Sul – de 9 para 11 cadeiras

Nísia Floresta – de 11 para 13

Parnamirim – de 18 para 21

Pau dos Ferros – de 11 para 13

Extremoz – de 11 para 15

Ceará-Mirim – de 15 para 17

As cinco cidades que vão ter redução nas vagas são:

Tangará – de 11 para 9 cadeiras

Macau – de 13 para 11

Canguaretama – de 13 para 11

Ipanguaçu – de 11 para 9

Mossoró – de 23 para 21

De acordo com a lei eleitoral, o mínimo de vereadores eleitos é de 9 para cidades com até 15 mil habitantes. A partir disso, o número varia de acordo com a população.

No Rio Grande do Norte, a capital Natal, com 751 mil habitantes, é a que mais pode eleger vereadores: um total de 29. O máximo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de 55 vereadores – para cidades com mais de 8 milhões de habitantes.

g1