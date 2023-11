Operação conjunta das forças de segurança prende suspeito de estupro de enteada em Guamaré

Numa operação conjunta bem sucedida da Polícia Civil da 61ª Delegacia de Polícia, com o apoio da 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, e Guarda Civil Municipal de Guamaré, cumpriram um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

O homem teria sido flagrado pela companheira mantendo relações sexuais em uma rede com a enteada e os abusos teriam acontecidos diversas vezes. A ação se deu na ultima sexta-feira (17), após os Policiais Militares serem acionados pela Polícia Civil para o cumprimento do Mandado, tipificado na Lei 2848, Art 217A – Estupro de Vulnerável.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito as forças de segurança do munícipio de Guamaré no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da Policia Civil: 181 – Policia Militar: (84) 99936-9126 – Guarda Municipal: (84) 999349968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações. Sua identidade será preservada em absoluto sigilo.